Ученые заявили, что птицы… массово употребляют алкоголь

Эксперты из Калифорнийского университета в Беркли в США выяснили о птицах кое-что весьма странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что большинство видов пернатых систематически употребляют алкоголь, полученный путем естественной ферментации.

Говорится, что обнаружение и уровни побочного продукта метаболизма алкоголя, называемого этилглюкуронидом (ЭтГ), будут различаться у видов с различной пищевой специализацией, в частности, предполагая, что нектароядные и плодоядные будут иметь более высокие уровни ЭтГ, чем другие пищевые группы.

Сообщается, что этилглюкуронид остается в организме после распада алкоголя.

Отмечается, что, используя химический анализ, исследователи проверили образцы перьев и печени семнадцати видов птиц.

Оказалось, что в перьях колибри (птиц, питающихся преимущественно нектаром) часто обнаруживается ЭтГ, что позволяет предположить, что богатая сахаром пища, такая как нектар, может подвергаться брожению и вырабатывать этанол.

При этом ЭтГ также присутствовал у птиц с другими диетами, такими как семена, насекомые и даже другие животные.

Резюмируется: «Опьянение птиц может снизить выживаемость и репродуктивный успех, включая, помимо прочего, повышенный риск нападения хищников из-за ухудшения летных характеристик, а также травмы или гибель из-за случайных столкновений во время полета».

Ранее был раскрыт интересный секрет тропических птиц.