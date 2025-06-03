Ученые узнали о черных дырах кое-что поразительное

Эксперты из университета Вандербильта в США узнали нечто новое о черных дырах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в данных обсерваторий LIGO и Virgo были выявлены слияния, в которых участвовали черные дыры массой от ста до трехсот солнц, что делает их самыми тяжелыми из всех зафиксированных такими методами.

Ученые поясняют, что черные дыры бывают трех типов – маленькие (весом в несколько десятков солнечных масс), гигантские (в миллионы и миллиарды раз тяжелее Солнца) и загадочные промежуточные, о которых почти ничего не известно.

Добавляется, что последние десятилетия специалисты называли их недостающим звеном, и они должны существовать, но обнаружить их было крайне сложно.

Сказано: «Черные дыры — это как окаменелости во Вселенной. Они хранят информацию о ее прошлом. Мы, наконец-то, видим целую новую популяцию черных дыр, возможно, связанных с первыми звездами, которые появились после Большого взрыва».

Впрочем, американцы признают, что то, как появляются эти промежуточные черные дыры, до сих пор пока остается загадкой.

Говорится: «Все дело в том, что земные обсерватории улавливают лишь последний миг столкновения».

В связи с этим исследователи космоса обратились к будущей космической миссии LISA, которую запускают в конце 2030-х годов. Данный аппарат будет находиться в космосе и сможет слушать гораздо более слабые и длительные гравитационные волны за несколько лет до слияния черных дыр.

Подчеркивается, что еще одно направление данной работы это разработка систем искусственного интеллекта, которые помогают отличать настоящие сигналы от шума в данных.

Уверяется, что благодаря таким технологиям можно быть уверенными, что мы действительно регистрируем реальные события, а не случайные помехи.

Планируется также искать такие черные дыры даже с поверхности Луны, где нет атмосферы и земных шумов, так что можно слышать гравитационные волны еще более точно. При этом принимается участие в программе NASA по выбору научных целей будущих экспедиций на Луну, в том числе связанных с физикой и астрономией.

Резюмируется: «Это исторический момент. Мы не просто изучаем черные дыры, но соединяем космическую науку с новой эпохой лунных исследований. Наши студенты будут делать открытия прямо с Луны. Это будущее начинается уже сейчас».

Ранее американцы разгадали еще одну тайну черных дыр.