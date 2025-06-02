Мы должны показать России, что у нее нет силы влиять на НАТО, — Зеленский

Запад должен показать Российской Федерации (РФ), что Москва не имеет сил влиять на НАТО, а также его членов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Вильнюсского саммита «Бухарестской девятки» и нордических стран.

«Нам нужно развивать точки контакта. Мы должны показать, что у России нет силы влиять на Альянс и его членов. Этот принцип должен оставаться неизменным. Евроатлантическая безопасность — это дело евроатлантических стран», — заявил президент.

Он добавил, что РФ решила пойти против Европы, в связи с чем у Москвы нет места в решении будущего Запада, что и надо показать четко в июне. В частности Европа не должна ставить под компромисс собственную безопасность.

Напомним, по словам Зеленского, мир в Украине наступит после Путина, но есть «промежуточное решение».