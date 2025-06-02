Ученые бьют тревогу из-за супервулкана в Италии

Крупный вулканический район Флегрейские поля, расположенный недалеко от Неаполя в Италии, недавно вызвал серьезную озабоченность ученых из-за тревожного увеличения выбросов углекислого газа. Они беспокоятся о том, что в будущем может пробудиться супервулкан, который может иметь глобальные последствия, пишет Farmingdale Observer.

Отмечается, что ежедневные выбросы углекислого газа из кратера Сольфатара достигают от 4000 до 5000 тонн. Растущие выбросы газа сигнализируют о потенциальной вулканической угрозе.

Ученые выяснили, что до 80% углекислого газа, выбрасываемого в настоящее время из кратера Солфатара, происходит непосредственно из магмы под поверхностью. Остальные выбросы происходят в результате взаимодействия горячих подземных жидкостей и богатых кальцитом пород. Эти выбросы в сочетании с деформацией грунта и подземными толчками служат важнейшими индикаторами для оценки риска извержения.

В издании подчеркнули, что супервулкан в Флегрейских полях способен извергаться в геометрической прогрессии мощнее обычных вулканов. Около 40 000 лет назад в этом регионе уже произошло разрушительное извержение, которое выбросило в атмосферу огромные облака пепла и газов, существенно изменив глобальные климатические модели.

По прогнозам вулканологов, последствия извержения этого супервулкана в наши дни выйдет далеко за пределы Италии. Облака пепла могут окутать большую часть Европы, нарушив авиасообщение, сельское хозяйство и производство электроэнергии.

Более того, вулканические газы, скорее всего, спровоцируют глобальные климатические нарушения, что может привести к годам более низких температур и изменению погодных условий, влияющих на производство продуктов питания во всем мире.

Ученые отметили, что за Флегрейскими полями необходим постоянный контроль. Даже с учетом современных технологий не всегда удается вовремя заметить угрозу мощщных извержений вулканов.

Напомним, ученые прогнозируют, что из-за вулканической активности на преобладающей части суперконтинента температура будет превышать 40°C. В таких условиях не выживет подавляющее большинство млекопитающих.