Немцы выявили… «тумблер» сна

Эксперты из Технического университета Дрездена в Германии узнали о механизме сна нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был обнаружен такой себе молекулярный переключатель, который одновременно запускает и прекращает сон.

Во время опытов на червях ученые установили, что нейропептид FLP-11 действует как универсальный регулятор сна.

Указывается, что данный химический мессенджер, выделяемый единственным нейроном сна, связывается с рецептором DMSR-1 в разных типах нейронов, вызывая противоположные эффекты.

Добавляется, что при активации в нейронах бодрствования он вызывает сон, а при воздействии на сам нейрон сна – пробуждение.

Сказано: «Это поразительно эффективный механизм, который контролирует как засыпание, так и продолжительность сна».

Сообщается, что хотя циклы сна у червей длятся лишь двадцать минут, выявленный принцип может быть универсальным для разных видов, включая человека.

Подчеркивается, что это открытие особенно важно для понимания природы расстройств сна. Исследователи отмечают, что FLP-11 принадлежит к классу нейропептидов, присутствующих и у млекопитающих, что дает надежду на разработку новых методов лечения бессонницы и нарколепсии.

Ранее канадцы опровергли популярный миф о здоровом сне.