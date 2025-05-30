Трамп жестко наехал на Китай

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Китай. Сделал запись в социальной сети Truth Social.

Он отметил: «Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США – крупнейшим рынком в мире».

Политик уверяет, что ограничения привели к массовому закрытию фабрик и гражданским беспорядкам в Китае, а он заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса.

Глава государства добавил: «Благодаря этой сделке все быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение».

Резюмируется: «Таков результат, когда пытаешься быть хорошим парнем».

Ранее мы писали, что Трамп в ближайшее время переговорит с Си Цзиньпином.