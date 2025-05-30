Шмыгаль рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о подготовке нашей страны к следующему отопительному сезону. Правительство уже создало профильный штаб.

Говорится: «Создали сегодня штаб по подготовке к отопительному сезону, чтобы гарантировать людям свет и тепло следующей зимой».

По его словам, штаб, который возглавит вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, будет иметь ряд задач: координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти, способствовать созданию областных и городских штабов, оперативно решать проблемные вопросы и осуществлять мониторинг подготовки объектов ЖКХ.

Сказано: «Объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили объемы за аналогичный период прошлого года. Уже введено в эксплуатацию 130 МВт мощности когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В целом в этом году планируем подключить более 900 МВт таких мощностей».

Указывается при этом, что в Фонде поддержки энергетики Украины уже аккумулированы взносы на сумму более 1,1 миллиарда евро, которые планируют использовать для закупок энергетического оборудования на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры.

Ранее НБУ рассказал о вероятном росте коммунальных тарифов.