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Новости > Граница Житомирской области с Беларусью полностью забетонирована, — ОВА

Граница Житомирской области с Беларусью полностью забетонирована, — ОВА

Александр Панько
30.05.25 16:24
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Граница Житомирской области с Беларусью полностью забетонирована, — ОВА

Граница Украины с Беларусью в Житомирской области забетонирована. Также на приграничных территориях обустроили оборонительные рубежи. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в интервью Telegraf.

Журналисты напомнили, что в 2019 году в Житомир приезжал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусские чиновники. Также тогда Житомир заключил соглашение о партнерстве с Гомельской областью.

«В 2019 году на сцене театра имени Кочерги мы подписали соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью. Но после вторжения мы его, конечно, разорвали. На сегодня граница с Беларусью полностью забетонирована», — сказал Бунечко.

По его словам, а последние годы в Житомирской области существенно усилили защиту границы, там постоянно находятся военные подразделения, которые продолжают наращивать оборонительных рубежей.

Бунечко заявил, что на приграничных территориях Житомирской области подготовили для врага «настоящую адскую ловушку».

«Малозаметные препятствия, рвы, полностью вдоль границы обустроены взводные и ротные опорные пункты, которые являются базой нашей обороны. Сначала мы строили такие укрепления по собственному видению, но потом, когда военные уже по расчетам и планам Генерального штаба ставили нам задачу по развитию линии обороны границы, оказалось, что все было организовано хорошо», — рассказал глава ОВА.

Он отметил, что в прошлом году на построение фортификаций было направлено более 2,5 млрд гривен с разного уровня бюджетов и построено 100% фортификационных сооружений, которые были запланированы. По его словам, на границе глубоко эшелонированная система защиты.

Глава Житомирской ОВА уверен, что сейчас угрозы вторжения со стороны Беларуси не фиксируется.

«По состоянию на конец мая могу сказать, что прямой угрозы вторжения на Житомирску область со стороны Беларуси нет. Жители наших северных общин в настоящее время находятся в безопасности», — сказал Бунечко.

Напомним, Лукашенко пообещал не воевать за пределами Беларуси.

Тэги: граница, Житомирская область, Беларусь

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