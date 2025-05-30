Трампа «очень разочаровали» убийства во время переговоров о перемирии, — Госдеп

Президента США Дональда Трампа разочаровали действия российского диктатора Владимира Путина. Речь идет об обстрелах Украины во время переговоров о перемирии. Об этом сообщила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге.

У Брюс спросили, может ли «добросовестный диалог» между РФ и Украиной, к которому США призывали Москву, идти параллельно с военным наступлением. На это она ответила: «Очевидно, мы это выясним».

«Опять же, мы будем — мы судим — и я думаю, что президент (Трамп) уже вынес свой приговор Путину, исходя из того, что его явно очень разочаровало убийство гражданских лиц во время переговоров о перемирии», — сказала спикер.

При этом Тэмми Брюс отметила, что США, вероятно, придется принимать решения по переговорам с учетом развития событий в будущем.

«И это — это суждение, которое вынесут лидеры этой страны — лидеры, откровенно говоря, свободного мира — о том, возможно ли это или нет, и я думаю, что в этом случае мы будем вынуждены принимать решения по мере развития событий», — заявила она.

Напомним, у Трампа сделали скандальное заявление по поводу России.