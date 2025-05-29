В России назвали «не конструктивным» требование главы МИД Украины Андрея Сибиги передать так называемый «меморандум» о перемирии. Кремль напомнил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле. Об этом сказал пресс-секретаря российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно — это все не конструктивно. Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что Москва пока не получила от Украины согласия на второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

«Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться снова в Стамбуле на второй раунд, пока что, насколько мне известно, ответ не получен», — утверждает пресс-секретарь диктатора.

Напомним, в МИД призвали Россию немедленно передать «меморандум».