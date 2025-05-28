Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Выявлена важная польза острой пищи

Выявлена важная польза острой пищи

Агата Кловская
27.05.25 16:08
288
Выявлена важная польза острой пищи

Эксперты из университета Пенсильвании в США поведали о пользе острой пищи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение уровня остроты еды способно стать эффективным способом борьбы с перееданием.

В опыте участвовали 130 людей без противопоказаний к потреблению острой пищи, которым предложили два блюда (говядину чили и курицу тикка-масала) в двух вариантах: остром и нейтральном.

Указывается, что во время приема пищи подопытные находились под видеонаблюдением, а исследователи фиксировали не только количество съеденного, но и скорость еды, объем выпитой воды и другие параметры.

Было установлено, что блюда с повышенной остротой участники ели медленнее, что приводило к снижению общего объема потребляемой пищи и калорий, при этом уровень сытости и вкусовое удовольствие оставались прежними.

Подчеркивается, что различий в количестве выпитой воды между группами не обнаружено.

Сообщается, что острые блюда могут активизировать механизмы насыщения за счет замедления приема пищи.

Информируется, что полученные данные указывают на потенциал капсаицина (активного компонента перца) в ускорении обмена веществ и подавлении аппетита.

Резюмируется, что в США на его базе уже создан препарат для борьбы с ожирением.

Ранее испанцы придумали хитрый способ, помогающий похудеть.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.25 16:40

Россия готова указать в меморандуме ориентировочные сроки окончания войны

27.05.25 16:24

Обнаружено поразительное свойство дневного света

27.05.25 15:33

Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

27.05.25 15:15

Ученые узнали о воронах кое-что неожиданное

27.05.25 15:07

Стало известно, бежит ли время с возрастом быстрее

27.05.25 14:32

Москва дерзко комментирует удары по Украине и намекает на новые обстрелы

27.05.25 14:26

Испанцы придумали хитрый способ, помогающий похудеть

27.05.25 14:19

Ученые узнали о происхождении зубов нечто интересное

27.05.25 14:12

Американцы обнаружили в глубинах космоса нечто странное

27.05.25 15:33

Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

27.05.25 13:25

В Украине критически не хватает ракет для систем ПВО, — Le Monde

27.05.25 09:57

Стало известно, когда Трамп может ввести мощные санкции против России

27.05.25 09:41

США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ, — Мерц

26.05.25 16:54

Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

26.05.25 10:16

В Конгрессе призвали «вооружить Украину до зубов»

26.05.25 09:31

Трамп признал, что Путин сошел с ума

23.05.25 16:53

Украина и РФ завершили обмен пленными, — Трамп

23.05.25 13:24

В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

23.05.25 12:56

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

22.05.25 09:13

Трамп дал Европе понять, что «убежден в победе России» в войне, — Bloomberg

22.05.25 09:22

СМИ узнали новые детали убийства Портнова

22.05.25 16:17

Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

21.05.25 14:29

В Николаевской области женщина и ребенок подорвались на гранате

21.05.25 12:20

Закарпатье потрясло жуткое преступление – вынесен приговор

21.05.25 15:56

Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

23.05.25 13:57

Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

25.05.25 16:33

Ученые поведали, как прожить более ста лет

21.05.25 04:52

Ученые узнали о депрессии нечто новое

22.05.25 14:58

Ученые узнали о холере кое-что новое

Фото и Видео
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди