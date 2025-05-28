Выявлена важная польза острой пищи

Эксперты из университета Пенсильвании в США поведали о пользе острой пищи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение уровня остроты еды способно стать эффективным способом борьбы с перееданием.

В опыте участвовали 130 людей без противопоказаний к потреблению острой пищи, которым предложили два блюда (говядину чили и курицу тикка-масала) в двух вариантах: остром и нейтральном.

Указывается, что во время приема пищи подопытные находились под видеонаблюдением, а исследователи фиксировали не только количество съеденного, но и скорость еды, объем выпитой воды и другие параметры.

Было установлено, что блюда с повышенной остротой участники ели медленнее, что приводило к снижению общего объема потребляемой пищи и калорий, при этом уровень сытости и вкусовое удовольствие оставались прежними.

Подчеркивается, что различий в количестве выпитой воды между группами не обнаружено.

Сообщается, что острые блюда могут активизировать механизмы насыщения за счет замедления приема пищи.

Информируется, что полученные данные указывают на потенциал капсаицина (активного компонента перца) в ускорении обмена веществ и подавлении аппетита.

Резюмируется, что в США на его базе уже создан препарат для борьбы с ожирением.

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