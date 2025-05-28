Ученые узнали о воронах кое-что неожиданное

Международная группа экспертов из Великобритании и Сингапура узнала о воронах, сороках и других подобных птицах нечто интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они обладают интеллектом и самосознанием, сопоставимыми с приматами.

Говорится, что врановые демонстрируют исключительные сенсорные способности: их зрение позволяет им ориентироваться на высокой скорости, слух помогает различать сородичей по голосам, а обоняние используется для поиска спрятанной пищи.

Добавляется, что ключевое их преимущество – феноменальная память.

Отмечается, что некоторые виды способны запоминать расположение более тысячи тайников с едой, различая скоропортящиеся продукты (например, насекомых) и долгохранящиеся (орехи).

Подчеркивается, они умеют планировать будущее – например, откладывать инструменты для последующего использования.

Проделанная работа продемонстрировала, что врановые испытывают эмоции, схожие с человеческими: они могут быть пессимистичными, радостными после успеха или осторожными при встрече с новыми объектами.

Сообщается, что их социальные навыки поражают: они узнают себя в зеркале, понимают намерения других птиц и даже манипулируют информацией. К примеру, если ворона знает, что за ней наблюдают, она может перепрятать еду, но только если сама ранее воровала у других.

Информируется, что самцы соек, ухаживая за самками, запоминают их пищевые предпочтения, чтобы предложить нужное угощение.

Исследователи рассказали, что мозг врановых устроен иначе, чем у млекопитающих: у них нет мозолистого тела, соединяющего полушария.

Все это может означать, что их сознание работает иначе – возможно, как у людей с разделенным мозгом, где каждое полушарие обрабатывает информацию по-своему, но это не мешает им демонстрировать сложное поведение, включая использование орудий и стратегическое мышление.

Указывается, что сознание животных изучено недостаточно, и призывает к более глубокому изучению когнитивных способностей птиц.

Акцентируется внимание на необходимости учитывать их эмоциональные и социальные потребности, особенно при содержании в неволе. Так, из-за отличной памяти негативный опыт может долго влиять на их состояние, а неофобия (боязнь новизны) требует осторожного обращения с новыми предметами.

Ранее американский профессор провел интересный эксперимент с воронами.