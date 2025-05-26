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Новости > В Китае создали новый материал, который может сделать «Золотой купол» Трампа бесполезным

В Китае создали новый материал, который может сделать «Золотой купол» Трампа бесполезным

Агата Кловская
26.05.25 15:53
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В Китае создали новый материал, который может сделать «Золотой купол» Трампа бесполезным

Китайские ученые разработали новый материал, который может подорвать эффективность системы противоракетной обороны «Золотой купол», о создании которой заявлял президент США Дональд Трамп. Эту разработку можно использовать в качестве стелс-материала, пишет South China Morning Post.

Отмечается, что новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться пригодным для высокоскоростных самолетов и ракет.

В издании подчеркнули, что современное наблюдение за полем боя в значительной степени опирается на инфракрасное и микроволновое обнаружение. Инфракрасные системы способны обнаружить тепловое излучение, испускаемое объектами, а микроволновые системы используют радары, излучающие и принимающие отраженные микроволновые сигналы для обнаружения целей.

Главной проблемой для создания эффективных материалов для повышения скрытности военной техники явлеятся то, что она часто работает в условиях высоких температур. Поэтому ученым необходимо создавать материалы, которые не только обеспечивают многоспектральную скрытность, но и позволяют эффективно регулировать тепловой режим.

Ученым под руководством профессора Ли Цяна из Чжэцзянского университета удалось разработать высокоэффективный стелс-материал, который обеспечивает невидимость в коротковолновом инфракрасном, средневолновом инфракрасном, длинноволновом инфракрасном и микроволновом диапазонах. Он делает технику невидимой для радаров даже при температуре +700 градусов Цельсия.

Чтобы продемонстрировать способности материала, ученые сравнили его со стандартным черным телом (вещество, поглощающее электромагнитное излучение). При нагревании до +700 градусов Цельсия материал демонстрировал температуру излучения около +422 градусов, что на 268 градусов ниже, чем у черного тела.

В издании отметили, что ключевая инновация заключается в композитной структуре материала, объединяющей многослойные пленки и микроволновую метаповерхность. Верхний слой служит защитным барьером от влаги, а нижний слой способствует сцеплению с поверхностью.

В издании обратили внимание на то, что спутники «Золотого купола» будут во многом опираться на инфракрасную технологию для отслеживания ракет. В связи с этим новый материал китайских ученых может сделать новую систему противоракетной обороны США бесполезной против ракет Пекина.

Напомним, Трамп решил, как будет выглядеть «Золотой купол» — новая гигантская система ПРО.

Тэги: США, ученые, Китай, золотой купол

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