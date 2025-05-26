Инвесторы раскритиковали еду, которой Трамп потчевал их на своем приеме

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел ужин для инвесторов в его криптовалюту TRUMP. Еда, которую понравилась не всем, пишет издание The Telegraph.

В публикации сказано: «Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека оказался хуже, чем еда в самолете».

Всего на встрече в гольф-клубе политика в Вирджинии было 220 гостей.

Очевидцы говорят, что глава государства произнес речь и быстро ушел, не ответив на вопросы.

Многих неприятно удивили маленькие порции и невкусная пища.

Ранее с другом Трампа произошел курьезный инцидент.