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Новости > Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

Агата Кловская
22.05.25 16:17
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Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

Эксперты из Массачусетского технологического института в США придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые ввели в растения мелатонин с помощью биоразлагаемых шелковых микроигл.

Подчеркивается: «Наша технология крайне важна, ведь более 30% продуктов в мире теряется уже после сбора урожая, и этого хватило бы, чтобы накормить свыше миллиарда человек. Холодильники – традиционное средство хранения, но они требуют электричества и инфраструктуры, недоступной во многих регионах».

Суть нового метода – миниатюрные шелковые микроиглы, которые проникают сквозь плотную кожицу растения, не вызывая стресс, и точно доставляют дозу мелатонина прямо в ткани растения.

Во время опыта американцы обработали пак-чой – это такой быстро портящийся азиатский овощ.

Указывается, что растения, обработанные мелатонином с помощью микроигл, оставались свежими на четыре дня дольше при комнатной температуре и на десять дней дольше в холодильнике по сравнению с обычными.

Информируется, что мелатонин активирует у растений защитные механизмы, замедляющие старение.

Отмечается, что показатели веса, цвета и содержания хлорофилла у обработанных растений оставались стабильными значительно дольше.

Резюмируется, что хотя сейчас пластыри с микроиглами наносились вручную, в будущем их планируют внедрить в сельхозтехнику, а в будущем исследователи хотят изучать влияние разных гормонов на различные культуры и искать способы масштабирования технологии проекта.

Ранее были перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин.

Тэги: ученые, мир, наука, овощи и фрукты, сельское хозяйство, технологии

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