Си Цзиньпин пообщался с Макроном и выразил поддержку ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В нем он выразил поддержку ЕС.
Было сказано: «Китай всегда рассматривал Европу как независимый полюс многополярного мира, КНР поддерживает ЕС в укреплении его стратегической независимости и то, чтобы ЕС играл более важную роль в международных делах».
Добавляется также, что Китай готов работать вместе с ЕС для решения глобальных вызовов.
В свою очередь французский лидер подчеркнул: «Европа и Китай должны и дальше укреплять взаимодействие и диалог для защиты общих интересов».
Ранее США объявили о торговой сделке с Китаем.