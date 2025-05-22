Си Цзиньпин пообщался с Макроном и выразил поддержку ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В нем он выразил поддержку ЕС.

Было сказано: «Китай всегда рассматривал Европу как независимый полюс многополярного мира, КНР поддерживает ЕС в укреплении его стратегической независимости и то, чтобы ЕС играл более важную роль в международных делах».

Добавляется также, что Китай готов работать вместе с ЕС для решения глобальных вызовов.

В свою очередь французский лидер подчеркнул: «Европа и Китай должны и дальше укреплять взаимодействие и диалог для защиты общих интересов».

Ранее США объявили о торговой сделке с Китаем.