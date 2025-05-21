Ученые узнали, когда на Земле появились первые растения

Международная группа экспертов из Ганноверского и Боннского университетов в Германии и Франции узнали, когда на Земле появились первые растения. Опубликованы данные их отчета.
В нем сказано о том, что специалисты переписали историю эволюции растений, обнаружив в Португалии древнейшую пыльцу цветковых растений возрастом 123 миллиона лет, что на два миллиона лет раньше предыдущих оценок.
Сообщается, что в мелководных морских отложениях Лузитанского бассейна специалисты нашли трехбороздную пыльцу эвдикотов – группы, к которой относится 72% современных цветковых растений.
Указывается, что для точного датирования использовались современные лазерная сканирующая микроскопия и изотопный анализ.
Ученые уверяют, что их открытие проливает свет на загадку, которую Чарльз Дарвин называл «отвратительной тайной»: внезапное появление и быстрое распространение покрытосеменных в меловом периоде.
Говорится, что находка в средних широтах Португалии ставит под сомнение теорию о тропическом происхождении цветковых растений.
Не исключается, что их ареал изначально был шире, чем предполагалось.
Резюмируется, что новый метод датирования открывает возможности для пересмотра эволюционной хроники и понимания роли тектонических процессов в развитии жизни на нашей планете.
Ранее китайцы рассказали о вреде растений.