Ученые узнали, когда на Земле появились первые растения

Международная группа экспертов из Ганноверского и Боннского университетов в Германии и Франции узнали, когда на Земле появились первые растения. Опубликованы данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты переписали историю эволюции растений, обнаружив в Португалии древнейшую пыльцу цветковых растений возрастом 123 миллиона лет, что на два миллиона лет раньше предыдущих оценок.

Сообщается, что в мелководных морских отложениях Лузитанского бассейна специалисты нашли трехбороздную пыльцу эвдикотов – группы, к которой относится 72% современных цветковых растений.

Указывается, что для точного датирования использовались современные лазерная сканирующая микроскопия и изотопный анализ.

Ученые уверяют, что их открытие проливает свет на загадку, которую Чарльз Дарвин называл «отвратительной тайной»: внезапное появление и быстрое распространение покрытосеменных в меловом периоде.

Говорится, что находка в средних широтах Португалии ставит под сомнение теорию о тропическом происхождении цветковых растений.

Не исключается, что их ареал изначально был шире, чем предполагалось.

Резюмируется, что новый метод датирования открывает возможности для пересмотра эволюционной хроники и понимания роли тектонических процессов в развитии жизни на нашей планете.

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