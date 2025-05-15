Компания Apple выпустила необычный сервис

Компания Apple вместе с Universal Music Group выпустила необычный сервис. Это аудиоформат под брендом Sound Therapy.

Сказано, что это специализированная серия плейлистов в Apple Music, ориентированная на улучшение ментального состояния пользователей.

Разработчики говорят, что данный проект представляет собой переосмысленные и инструментальные версии треков известных исполнителей, включая Кэти Перри, Imagine Dragons, Кейси Масгрэйвс и AURORA.

Добавляется, что эти композиции были адаптированы с использованием современных методов психоакустики и когнитивной науки, а над их созданием работала междисциплинарная команда, включающая продюсеров, ученых и звукорежиссеров.

Подчеркивается, что ведущую роль в технологической части проекта сыграла аудиоплатформа Sollos, принадлежащая Universal Music.

Поясняется, что каждый трек содержит специально подобранные звуковые волны, нацеленные на поддержку различных состояний: тета-волны способствуют расслаблению, дельта-волны и розовый шум – улучшению сна, а гамма-ритмы и белый шум помогают повысить концентрацию и когнитивную активность.

Резюмируется, что наилучший эффект достигается при прослушивании композиций в течение не менее двадцати минут в спокойной обстановке или с использованием наушников.

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