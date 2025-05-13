Кремль сделал заявление по переговорам в Стамбуле

Российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник, 13 мая.

Во время общения с российскими пропагандистами у него поинтересовались, станут ли основой новых переговоров договоренности 2022 года, и как в Кремле относятся к намерению президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным.

«Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении „президентом“ по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока что больше ничего мы комментировать не собираемся», — ответил представитель Кремля.

По его словам, Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, как только Путин сочтет это необходимым.

«Нет. Как только „президент“ сочтет это нужным, мы объявим», — сказал Песков в ответ на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле 15 мая.

Напомним, Украина может снять запрет на переговоры с Путиным.