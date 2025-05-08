Мексиканцы поведали об опасности фруктозы для мозга

Эксперты из Национального автономного университета Мексики поведали о вреде фруктозы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ее чрезмерное употребление способно нанести вред не только обмену веществ, но и мозгу.

Ученые напоминают, что фруктоза содержится не только во фруктах, но и в большом количестве промышленных продуктов – газировках, батончиках, соусах.

Указывается при этом на то, фруктоза метаболизируется иначе, чем глюкоза: она практически не регулируется организмом и активно используется адипоцитами (жировыми клетками). Онана одновременно воздействует на разные органы, вызывая множество биохимических реакций.

Специалисты подчеркнули момент влияния фруктозы на мозг, а именно на гиппокамп, то есть область, ответственную за обучение и память.

Проведенные на мышах опыты показали, что регулярное активное потребление фруктозы может вызывать воспаление, окислительный стресс и митохондриальную дисфункцию – данные процессы связаны с ухудшением когнитивных функций и повышенным риском развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Оказалось, что фруктоза напрямую стимулирует выработку инсулина, нарушая сигналы насыщения и способствуя перееданию. При этом инсулиновая сигнализация в мозге также нарушается, что может дополнительно ухудшать когнитивные способности.

Резюмируется: «Переизбыток фруктозы представляет серьезную угрозу для метаболического и нейронального здоровья. Но речь идет о фруктозе не из фруктов, а из обработанных продуктов».

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