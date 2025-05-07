В Ватикане начали выбирать нового Папу Римского

В среду, 7 мая, в Ватикане стартуют выборы нового 267-го Папы Римского. Стало известно, как это будет происходить.

Так, члены Кардинальской коллегии уже начали торжественную мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра.

Отметим, что богослужение стартовало с прохода кардиналов, одетых в традиционные одеяния красного цвета, через центральный неф базилики.

Во второй половине сегодняшнего дня 133 участника конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца, а уже оттуда с гимном Veni creator spiritus масштабная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где они принесут клятву «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика».

В Сикстинской капелле кардиналы будут располагаться в обстановке секретности и изоляции.

Стоит подчеркнуть, что сегодня пройдет один раунд голосования.

Как известно, о промежуточных и окончательных итогах конклава миру расскажет цвет дыма из трубы капеллы, который получится в результате сожжения бюллетеней: белый дым со звоном колоколов означает, что новый папа Римский успешно избран.

В противном случае, что если в результате голосования ни одному из претендентов на папский престол не удается набрать необходимых двух третей голосов, из дымохода пойдет черный дым, и конклав продолжится.

Ранее мы писали, что во время конклава в Ватикане отключат мобильную связь.