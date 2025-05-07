В ЕС озвучили сумму помощи Украине с начала войны

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис высказался о помощи Украине во время войны. Он назвал сумму, которую нашей страны с 2022-го года выделили ЕС и отдельные его страны.

Произошло это на пленарной сессии Европейского парламента.

Чиновник сказал: «С началом войны ЕС и его государства-члены выделили Украине почти 150 миллиардов евро на поддержку».

По его словам, это «больше, чем любой другой глобальный партнер».

Кроме этого Валдис Домбровскис выразил готовность Европейской комиссии продолжать расширение санкций против России.

Ранее мы писали, что МВФ хочет, чтобы Украина повысила налоги.