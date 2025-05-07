Из российского плена вернулись 205 украинских военных

Во вторник, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил хорошую новость. По его словам, еще 205 наших военных вернулись из российского плена.

Глава государства информировал: «Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск».

Добавляется: «Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности».

Ранее появилось видео допроса двух китайских пленных.