Возле Изюма продолжается ликвидация лесных пожаров

В Изюмском районе Харьковской области продолжается тушение лесных пожаров. Об этом поведали в ГСЧС.

На сегодняшний день тут уже ликвидировали пять лесных пожаров из восьми (на территории Боровского и Песчанского лесничеств), еще два пожара локализованы.

Спасатели говорят: «Подразделения ГСЧС совместно с работниками лесхозов продолжают ликвидировать пожары в Боровском, Оскольском лесничествах и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда Изюмского района области».

Добавляется, что на месте пожаров работают также саперы ГСЧС, которые проверяют территории, проездные пути и противопожарные разрывы для обеспечения путей передвижения пожарной техники.

Ранее в Харьковской области вспыхнул масштабный лесной пожар.