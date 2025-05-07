Орбан вновь нелестно высказался об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Украину. Сделал скандальный пост в социальной сети Х.

Политик написал: «Вступление Украины в ЕС не является хорошей сделкой».

Добавляется: «Украина – это не добавленная стоимость, а обязательства. Это огромная ошибка – направлять европейские средства в Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления европейской экономики, которая находится в трудном положении».

Также он уверяет, что Венгрия была принята в ЕС по той причине, что это было выгодно странам-членам.

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу Украины.