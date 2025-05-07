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Новости > Орбан вновь нелестно высказался об Украине

Орбан вновь нелестно высказался об Украине

Александр Панько
06.05.25 13:31
309
Орбан вновь нелестно высказался об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Украину. Сделал скандальный пост в социальной сети Х.

Политик написал: «Вступление Украины в ЕС не является хорошей сделкой».

Добавляется: «Украина – это не добавленная стоимость, а обязательства. Это огромная ошибка – направлять европейские средства в Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления европейской экономики, которая находится в трудном положении».

Также он уверяет, что Венгрия была принята в ЕС по той причине, что это было выгодно странам-членам.

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу Украины.

Тэги: Украина, мир, политика, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС

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