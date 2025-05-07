На Киевщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

В одном из сел Вышгородского района на Киевщине отчим изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 6 мая.

Предъявлено подозрение 50-летнему местному жителю по факту изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет.

По данным следствия, подозреваемый по месту своего проживания в одном из сел Вышгородского района изнасиловал дочь своей сожительницы. Воспользовавшись возможностью уединения и применив собственное преимущество в силе, мужчина раздел 13-летнюю девочку и вступил с ней в половой акт вопреки ее воле.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Одесщине мужчина изнасиловал свою 10-летнюю родственницу.