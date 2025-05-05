В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны встретиться. Позицию озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сказал журналистам: «Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима».

Чиновник добавил: «Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются».

Ранее Трамп сделал загадочное заявление о мирных переговорах по Украине.