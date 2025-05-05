Синоптики говорят, что в ближайшие дни Украину будут поливать дожди

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев. Появился свежий прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 6 мая, по стране ожидаются умеренные дожди, только на юго-востоке будет сухо. Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с.

Ночью плюс 8-13, в западных и северных областях 4-9 тепла, днем плюс 11-16, на востоке и юго-востоке 20-25 тепла.

В Киеве завтра пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 13-15.

Также информируется, что в среду, 7 мая, в Украине пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке страны местами грозы, только днем в северной части нашей страны будет без осадков. Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с.

Ночью плюс 8-13, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях 4-9 тепла, днем плюс 13-18, на востоке и юго-востоке 18-23 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет кратковременный дождь, днем будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 16-18.

Ранее мы писали, что в Украине зафиксированы отключения света в пяти областях.