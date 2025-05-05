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Новости > Бонни Блю: онлифанщица, переспавшая с 1057 мужчинами за сутки, пожизненно забанена «‎Ноттингемом»‎

Бонни Блю: онлифанщица, переспавшая с 1057 мужчинами за сутки, пожизненно забанена «‎Ноттингемом»‎

Агата Кловская
04.05.25 13:00
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Бонни Блю: онлифанщица, переспавшая с 1057 мужчинами за сутки, пожизненно забанена «‎Ноттингемом»‎

25-летняя Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Эмма Биллинджер) прославилась в январе, установив мировой рекорд по сексу. Девушка является болельщицей «‎Ноттингема», ранее она публиковала откровенные снимки‎ в клубной атрибутике. А недавно анонсировала поход на матч и предложила «‎развлечь» фанатов и посниматься с ними‎. 

Однако «‎Ноттингем» такую славу Бонни Блю не оценил. Охрана развернула скандальную модель на входе и сказала, что ей навсегда запретили посещать матчи.

Когда Бонни уводили в сторону, она рассчитывала, что её пересаживают в VIP или просто хотят проводить до места. Но нет: клуб действительно внёс её в чёрный список 

Тэги: Бонни Блю, Тиа Эмма Биллинджер

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