На популярном курорте бушует сибирская язва – есть первый погибший

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Таиланде. Заболели 638 человек ожидают подтверждения диагноза (среди них 36 людей, участвовавших в забое животного, 472, употреблявших сырое мясо, и 130, имевших бытовые контакты), также есть первый погибший от заразы.

Так, департамент по контролю за заболеваниями страны подтвердил смерть, связанную с сибирской язвой, которая зафиксирована в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда. Тут умер 53-летний мужчина, который заразился, съев говядину во время религиозного праздника.

Добавляется, что у него была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине.

Сказано, что в истории болезни погибшего указано, что он и ел сырую говядину.

Медики рассказали, что предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований подтвердили наличие Bacillus anthracis, бактерии, вызывающей сибирскую язву.

Ранее в Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди.