Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На популярном курорте бушует сибирская язва – есть первый погибший

На популярном курорте бушует сибирская язва – есть первый погибший

Агата Кловская
02.05.25 15:08
230
На популярном курорте бушует сибирская язва – есть первый погибший

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Таиланде. Заболели 638 человек ожидают подтверждения диагноза (среди них 36 людей, участвовавших в забое животного, 472, употреблявших сырое мясо, и 130, имевших бытовые контакты), также есть первый погибший от заразы.

Так, департамент по контролю за заболеваниями страны подтвердил смерть, связанную с сибирской язвой, которая зафиксирована в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда. Тут умер 53-летний мужчина, который заразился, съев говядину во время религиозного праздника.

Добавляется, что у него была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине.

Сказано, что в истории болезни погибшего указано, что он и ел сырую говядину.

Медики рассказали, что предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований подтвердили наличие Bacillus anthracis, бактерии, вызывающей сибирскую язву.

Ранее в Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди.

Тэги: Таиланд, здоровье, мир, сибирская язва

Комментарии

Статьи

01.05.25 15:50

Как штурмовик стал оператором БПЛА: история Веталя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.05.25 16:49

Более 80% коралловых рифов на Земле находятся под угрозой исчезновения

02.05.25 16:16

Трамп поделился обязательным секретом успеха

02.05.25 16:01

Гастроэнтеролог поведала о небывалой пользе репы

02.05.25 15:52

Китайцы умудрились замедлить вращение Земли

02.05.25 15:04

В ближайшие выходные украинцев ждет погода с нюансами

02.05.25 14:49

Жертвами войны в Украине стали сотни деятелей культуры и сотрудников СМИ

02.05.25 14:42

России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

02.05.25 14:15

Наталью Бернацкую (Севостьянову), находящуюся под следствием НАБУ, подозревают в плагиате диссертации и законности получения степени доктора юридических наук

02.05.25 14:08

Советская автоматическая межпланетная станция «Космос-482» может рухнуть на Землю

02.05.25 14:42

России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

02.05.25 13:55

США больше не могут делать вид, что Путин готов к миру, — Bloomberg

02.05.25 12:47

Александр Усик подтвердил, что завершает карьеру

02.05.25 11:31

СМИ узнали об изменении планов Путина в войне

02.05.25 09:59

Госдеп США объявил об изменении подхода к переговорам с Россией и Украиной

01.05.25 14:34

Россияне готовятся к форсированию Днепра

01.05.25 13:51

Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос», — Politico

01.05.25 11:10

Стали известны важные детали соглашения о недрах

01.05.25 10:25

Следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине, — Госдеп

01.05.25 09:22

Украина и США подписали соглашение о недрах

28.04.25 07:32

Американцы обнаружили в организме человека… зомби-клетки

29.04.25 08:18

Вэнс заявил, что ситуация в Украине может перерасти в ядерную войну

28.04.25 09:50

Ради мира Зеленский готов «отказаться от Крыма», — Трамп

28.04.25 10:55

Украина экстренно закупит миллиард кубометров газа

28.04.25 14:28

Путин объявил «майское перемирие»

28.04.25 16:18

Правило трех минут: австралийцы дали дельный совет пожилым людям

28.04.25 11:04

В Симферополе произошло кровавое ДТП

29.04.25 11:59

При Трампе в США растет безработица и снижается оплата труда

29.04.25 09:59

Пакистан назвал условие для ядерного удара на фоне конфликта с Индией

27.04.25 23:45

В начале рабочей недели украинцев ждет весьма странная погода

Фото и Видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В сети показали предполагаемого сына Путина
В сети показали предполагаемого сына Путина
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди