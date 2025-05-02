Советская автоматическая межпланетная станция «Космос-482» может рухнуть на Землю

Астроном Джонатан Макдауэлл сообщил, что уже 7-13 мая на Землю может упасть советская автоматическая межпланетная станция «Космос-482». Ранее она была выведена из эксплуатации.

Эксперт говорит, что «объект размером с автомобиль вполне может пережить вход в атмосферу и достичь поверхности нашей планеты».

Он отметил: «В таком случае, я ожидаю, что у него будет шанс врезаться в кого-то один на несколько тысяч».

Стоит напомнить, что запущенный СССР в марте 1972-го года зонд «Космос-482» был отправлен для сбора данных с негостеприимной поверхности Венеры, но из-за неисправности одного из ракетных ускорителей аппарат остался на орбите Земли.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.