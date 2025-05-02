Гастроэнтеролог поведала о небывалой пользе репы

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала об огромной пользе репы. Объяснила, почему следует включить ее в свой рацион питания.

Медик говорит: «Репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечнососудистой системы. Среди них есть способность снижать кровяное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления».

Кроме этого, по ее словам, репа содержит в себе большое количество клетчатки, незаменимой для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Указывается на то, что пищевые волокна репы не только способствуют быстрому перевариванию пищи, но и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а клетчатка поддерживает здоровый метаболизм.

При этом репа рекомендуется для правильной работы печени: она активизирует выделение желчи и препятствует образованию желчных камней, поддерживает активацию перистальтики кишечника и предотвращает застой питательных веществ, а также способствует снижению уровня холестерина, что, в свою очередь, предупреждает атеросклероз.

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