Трамп поделился обязательным секретом успеха

Президент США Дональд Трамп встретился с выпускникам Алабамского университета в Белом доме. Он рассказал им о секрете успеха.

Политик поведал: «Это крайне важно: вы должны любить то, чем занимаетесь. Это обязательно. Я редко встречаю успешных людей, которые бы не наслаждались своим делом».

Добавляется, что работа должна восприниматься как развлечение, и если бы он не находил в этом процессе удовольствия, то не добился бы успеха ни в сфере недвижимости, ни в шоу-бизнесе.

Ранее Трамп захотел стать новым Папой Римским.