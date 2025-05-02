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Новости > России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

Александр Панько
02.05.25 14:42
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России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

Россия несет ошеломляющие потери в людях и технике в своих попытках захватить Украину, однако, похоже, не планирует прекращать военные действия. В то же время, как оценивает аналитик Forbes Дэвид Акс, при нынешних темпах продвижения Кремлю потребуются столетия и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.

Так, в апреле российским войскам удалось захватить около 68 квадратных миль территории Украины. Но это стоило им 4800 единиц техники и более 36 600 убитых и раненых военнослужащих. При этом украинские потери в апреле были «минимальными», отмечает аналитик Конрад Музыка из польской компании Rochan Consulting.

«Украина занимает 233 000 квадратных миль, 19% из которых находятся под российской оккупацией. При нынешних темпах наступления и потерь русские захватят остальную часть Украины в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. В настоящее время население России составляет 144 миллиона человек», — пишет Акс.

В то же время ошеломляющие потери в людях и технике еще не привели к краху российских военных в Украине, отмечает аналитик.

Кремль оснащает свои силы тысячами гражданских транспортных средств, включая скутеры, компактные автомобили и автобусы. Также РФ набирает 30 000 военнослужащих в месяц, и, поскольку многие раненые в конечном итоге возвращаются на передовую, российские вооруженные силы ежемесячно набирают больше людей, чем теряют.

В результате, по словам командующего силами армии США в Европе генерала Кристофер Каволи, российские силы в Украине фактически растут и сейчас они насчитывают не менее 600 000 военнослужащих, что является «самым высоким показателем за все время войны и почти вдвое превышает численность первоначальных сил вторжения».

Сейчас Россия теряет многое, чтобы получить очень мало в Украине, и поддерживает дорогостоящие усилия за счет огромных расходов, но опасность их не отпугивает, подчеркивает Акс.

Напомним, СМИ узнали об изменении планов Путина в войне.

Тэги: Россия, война в Украине

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