Дочь Гейтса рассказала о болезни своего отца

Дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса Фиби поведала о болезни своего отца. По ее словам, у него был диагностирован синдром Аспергера – это одно из расстройств аутистического спектра.

Она сказала: «Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера».

Стоит отметить, что сам миллиардер ни разу публично не говорил о подобном диагнозе, хотя в мемуарах писал, что у него, вероятно, могли бы диагностировать его в детстве.

Справка :

Одним из симптомов синдрома Аспергера являются сложности в общении. Подобным людям тяжело распознавать чужие эмоции, понимать выражения лиц, интонацию и жесты, их поведение может казаться грубым.

Люди с таким синдромом часто имеют специфические интересы, в которые они очень сильно погружены.

Ранее Гейтс дал очередной резонансный прогноз.