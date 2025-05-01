Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал новое заявление по поводу мира в Украине. Рассказал, чего ждать.

Политик сказал: «У нас есть первый шаг – выдвинутое мирное предложение. В течение следующих ста дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров».

Он добавил: «Даже критически настроенные к Дональду Трампу европейские союзники признают, что именно ему удалось сдвинуть процесс с мертвой точки».

Резюмируется: «Эти стороны даже не разговаривали. Ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперед».

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