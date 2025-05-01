Климатологи признали, что зимы будут становиться все более бесснежными

Эксперты из Синьцзянского института экологии и географии в Урумчи (Китай) говорят, что зимы будут становиться все более бесснежными. Виной всему – глобальное потепление.

Из-за него Земля столкнется с резким ростом снежных засушливых сезонов, то есть периодов аномально низкого снежного покрова.

Климатологи поясняют, что снежные засухи бывают двух типов – сухие (когда зимой выпадает мало осадков) и теплые (когда из-за высоких температур снег тает раньше или заменяется дождем).

По прогнозам ученых, основанным на климатических моделях CMIP6, к 2050-му году до 65% снежных засух будут именно теплыми.

Добавляется, что при сценарии с высокими выбросами (SSP5-8.5) их частота к 2100-му году вырастет в 6,6 раза, а комбинированные «сухо-теплые» события, наиболее опасные для экосистем и водоснабжения, станут встречаться в 3,7 раза чаще.

Сообщается при этом, что самый большой риск касается регионов средних и высоких широт, включая горные системы и территории, зависящие от талых вод, что создаст угрозу для сельского хозяйства, гидроэнергетики и питьевых ресурсов миллионов людей.

Ранее эколог предупредил о последствиях изменения климата для Украины.