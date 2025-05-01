На Волыни у женщины из глаза удалили 14-сантиметрового гельминта

У жительницы Луцкого района Волынской области выявили паразитарное заболевание — дирофиляриоз. Во время операции с века глаза удалили 14-сантиметрового гельминта. В этом году в регионе зафиксировано уже два случая этого заболевания, переносчиками которого являются комары. Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины.

Отмечается, что женщина обратилась за медицинской помощью «после появления острой боли и образования на веке глаза».

Гельминт, которого удалили из глаза, был доставлен в паразитологическую лабораторию центра, «где был идентифицирован возбудитель дирофиляриоза». В настоящее время состояние здоровья женщины удовлетворительное.

Как сообщается, эпидемиологическое расследование показало, что заболевшее лицо не путешествовало за границу и не посещало другие регионы Украины, что свидетельствует о местной передаче возбудителя. Эпидемиологическая ситуация с дирофиляриозом может осложняться из-за активных миграционных процессов населения и благоприятных климатических условий для размножения комаров.

В этом году в области зарегистрировано два случая заболевания дирофиляриозом (в Луцком и Ковельском районах), оба — с местной передачей возбудителя. За период 2020-2024 годов в области зарегистрировано 9 случаев (один в Владимирском районе и восемь в Луцком районе).

Как известно, переносчиками дирофиляриоза являются комары. Источником заражения комаров выступают инвазированные нематодами собаки, кошки, дикие мясоедные животные (волки, лисы и т.д.). Человек заражается в результате укуса инфицированного комара и является случайным хозяином. От момента заражения до появления клинических симптомов может пройти от одного месяца до двух лет.

Дирофиляриоз часто может маскироваться под другие диагнозы (атерома, киста, фиброма, аллергическое воспаление, венозный тромбоз и т.д.). Основные клинические проявления зависят от реакции организма и скорости роста паразита. На месте укуса комара через месяц или позже образуется уплотнение, которое затем увеличивается до безболезненной опухоли. В месте локализации паразита возможен зуд, жжение, отек, покраснение, повышение температуры тела.

Специфическим признаком дирофиляриоза является ощущение шевеления под кожей. Само название заболевания с латинского переводится как «злая нить». Гельминт способен мигрировать под кожей со скоростью до 30 см в сутки, меняя локализацию опухоли.

Чаще всего поражается орган зрения: кожа век, конъюнктива, глазное яблоко. Также возможно поражение кожи головы, шеи, рук и ног. Указано, что в организме человека паразит растет медленно и в течение 90 дней может достигать до 3 см, а довольно больших размеров — через 6 месяцев, иногда этот процесс затягивается и до 2 лет.

Напомним, в Украине зафиксирован случай ботулизма после инъекции красоты.