Трамп озвучил ожидания от сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп считает, что в результате подписания соглашения о недрах Америка может получить более 350 млрд долларов, потраченных, по его словам, на Украину. Об этом он накануне сказал в эфире телеканала NewsNation.

«Европейцы потратили 100 миллиардов, и их деньги в безопасности, потому что у них в банках российские деньги. Байден передал им (Украине) 350 млрд долларов наличными и военным оборудованием... а мы не получили ничего», — пожаловался Трамп.

Поэтому, по его словам, он чувствовал себя обманутым и вспомнил о «прекрасных редкоземельных минералах, которые у них имеются».

«И сегодня мы заключили соглашение, по которому теоретически получим гораздо больше, чем 350 млрд долларов», — заявил Трамп.

Он заверил, что хочет помочь быстро заключить прочное мирное соглашение, чтобы остановить гибель солдат обеих сторон и гражданских лиц.

«Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать», — сказал он и отметил, что присутствие США на местах добычи «удержит много плохих игроков подальше от страны».

Трамп также добавил: «Мы еще не видели плодов этого соглашения... Я подозреваю, что увидим».

Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах.