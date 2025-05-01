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Новости > Россияне готовятся к форсированию Днепра

Россияне готовятся к форсированию Днепра

Александр Панько
01.05.25 14:34
227
Россияне готовятся к форсированию Днепра

Российские агрессоры пытаются захватить остров Бугаз на Днепре в Херсонской области, чтобы создать плацдарм для дальнейшего форсирования реки. Об этом сказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

«Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такой, ну назовем это „новый“, направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне — это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз. Там враг пытается высадиться на этот остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр», — рассказал он.

Волошин утверждает, что в настоящее время попытки оккупантов тщетны.

«Они (попытки) выглядят так, что, например, враг на плавсредствах пытается пересечь какую-то там водную артерию — то ли это протока, то ли Днепр. Силы обороны уничтожают. Ну, если кому-то удается выжить на этих островах, то они там играют в такую импровизированную „робинзонаду“, когда их оттуда забрать враг уже не может, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы, а через несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие — так называемые робинзоны — сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины», — сказал он.

В то же время, по словам Волошина, «эти бойцы служат для российской пропаганды, когда они говорят, что этот остров или этот плацдарм уже под их контролем».

«Такие случаи довольно часто происходят, но хочу заверить, что Силы обороны Украины держат это направление и пытаются отбить все попытки врага осуществить подобные форсирования», — резюмировал представитель.

Напомним, следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине.

Тэги: Россия, Днепр, ВСУ, форсирование

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