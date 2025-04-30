Украина уже начала готовится к следующему отопительному сезону

Несмотря на разгар весны, Украина уже начала готовиться к следующему отопительному сезону. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, министерства и ведомства должны за две недели разработать детальный план.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко сказал, что с 30 декабря прошлого года не вводились отключения света для бытовых потребителей. Кроме этого, по его словам, минимизировали ограничения для бизнеса. Министерство утвердило графики восстановления.

В Кабинете министров говорят, что в этом году планируется ввести около 1 ГВт генерации. 170 МВт уже введено. Всего после атак россиян было восстановлено 1,5 ГВт генерации.

Денис Шмыгаль информировал: «Важно также сохранить ритмичную международную поддержку. Работает хаб экстренной энергетической помощи. Благодаря этому получили 1761 гуманитарный груз весом 22,6 тысячи тонн от 38 стран. В целом 146 компаний энергетического сектора получили помощь. А в Фонде поддержки энергетики Украины собрано около 1,2 млрд евро донорских средств».

Энергетический штаб отдельно уделил внимание городам, которые часто попадают под атаки России – Николаев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и другие общины.

Глава правительства дал поручение провести заседание ТЭБ и ЧС по подготовке к следующей зиме и рассмотреть возможность введения специальных ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения.

Он резюмировал: «Также ответственным министерствам и ведомствам поставили задачу до 15 мая разработать детальный план подготовки к отопительному сезону в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Ранее в Украине завершился отопительный сезон.