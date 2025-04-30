В Украине продлили срок добровольного возвращения военных после СЗЧ

Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть, до 30 августа 2025 года. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 13177, регулирующий вопросы для военнослужащих, самовольно оставивших свои части во время военного положения.

За проголосовали 282 депутата.

Основные положения законопроекта:

— Военные, которые самовольно оставили свои части, могут добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года. После возвращения им возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

— Во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается. Если они не вернулись к моменту прекращения или отмены военного положения, служба приостанавливается со следующего дня после прекращения военного положения.

— Срок отсутствия не засчитывается в выслугу, а также в течение этого периода не предоставляются выплаты, льготы и обеспечения.

— Военнослужащие, которые вернулись на службу, могут продолжить службу по решению командира, даже если против них возбуждено уголовное производство.

— Военнослужащие, самовольно оставившие службу или дезертировавшие, не имеют права на льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные законом. Члены их семей также не могут пользоваться такими правами.

Законопроект также внедряет новый функционал в мобильном приложении «Армия+», где военнослужащие смогут подать рапорт на возвращение к службе онлайн.

Напомним, ужесточение дисциплины в украинской армии вызвало страх и ярость на фронте.