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Новости > В Киеве на Подоле нашли человеческие останки

В Киеве на Подоле нашли человеческие останки

Агата Кловская
30.04.25 11:32
72
В Киеве на Подоле нашли человеческие останки

Во время мониторинга социальных сетей 29 апреля правоохранители наткнулись на информацию о найденных человеческих костях во дворе в Подольском районе столицы. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Об этом сообщила полиция Киева.

Как выяснилось, территория, где были найдены останки, принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти останки были собраны археологами в течение XIX–XX веков на территории Подола и хранились в институте.

Отмечается, что в настоящее время эти находки утратили научную ценность, и вскоре планируется их перепохоронение. Полиция работает с руководством института по поводу их дальнейшего надлежащего хранения.

Напомним, в Киеве во льду нашли человеческие череп и кости.

Тэги: Киев, останки, Подол

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