Россия боится, что во время перемирия с Украиной на 30 ее западные партнеры помогут укрепить ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

Чиновник пожаловался, что лидеры Евросоюза требуют от России без дополнительных условий согласится на прекращение огня на 30 дней.

«Наше предложение, которое президент Путин (российский диктатор Владимир Путин) озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий», — заявил Лавров.

При этом он попытался оправдать решение России отказаться от полного перемирия с Украиной на 30 дней без дополнительных условий.

«Перемирие (на 30 дней, которое предлагает Украина) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей», — нафантазировал чиновник страны-агрессора.

Он также напомнил, что Путин заявлял о необходимости обеспечить по всей линии соприкосновения «объективный мониторинг».

«Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия», — добавил Лавров.

Напомним, спецпосланник Трампа назвал абсурдом «перемирие» Путина.