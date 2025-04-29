В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых населенных пунктов

В некоторых населенных пунктах Межевской громады Днепропетровской области объявили эвакуацию семей с детьми. Людей просят взять с собой документы, а также необходимые вещи. Об этом сообщает Межевская сельская территориальная община.

С 25 апреля 2025 года в отдельных селах Межевской громады Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация для семей с детьми. Решение принято по распоряжению начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Эвакуация касается жителей сел Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка, которые должны покинуть эти населенные пункты принудительно.

Процесс эвакуации будет организован по предварительному согласованию даты и времени выезда, с обязательной регистрацией в сборном пункте в Межевой. Людям необходимо взять с собой важные документы, деньги, медикаменты, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: (05630) 60428 и (066) 913 1345.

Напомним, в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации.