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Новости > В Европе опасаются, что Трамп готовится к выходу из переговоров по Украине, — FT

В Европе опасаются, что Трамп готовится к выходу из переговоров по Украине, — FT

Агата Кловская
29.04.25 15:30
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В Европе опасаются, что Трамп готовится к выходу из переговоров по Украине, — FT

Чиновники в Украине и Европе опасаются, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп находится на грани выхода из переговорного процесса по войне. Об этом пишет Financial Times.

Собеседники издания утверждают, что в качестве «повода» Трамп потенциально может использовать незначительный прогресс в переговорах, чтобы сказать, что его работа уже выполнена. Даже если этот прогресс не приведет к долгосрочному решению.

По словам одного из европейского чиновников, американский президент «создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить Украину и нас [Европу] исправлять ситуацию». Заставили Трампа переоценить свою «приверженность» мирному соглашению нежелание Путина согласиться на ключевые требования Украины и США — к примеру, сохранение численности Вооруженных сил Украины после войны — и «сложность конфликта».

Издание обратило внимание на встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время прощания с Папой Франциском в Риме. Тогда он похвалил украинского коллегу и раскритиковал Путина, сказав, что «удивлен и разочарован» атаками РФ на города в Украине.

Несмотря на это украинские чиновники опасаются, что Трамп выйдет из переговоров. Один из собеседников сказал FT, что рассматривает это как «серьезную возможность».

«В Украине есть серьезные опасения, что Трамп может отказаться от переговоров о прекращении огня. Худшее, что может произойти в американо-украинских отношениях, — это когда Трамп потеряет всякий интерес к Украине», — заявил нардеп Александр Мережко.

По его словам, это «может быть воспринято Путиным как молчаливое разрешение США на эскалацию войны».

«Радио Свобода» со ссылкой на европейских дипломатов утверждает, что из мирного плана президента США Дональда Трампа исчезло требование к Украине о проведении выборов.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у Трампа растет разочарование как в диктаторе Владимире Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском, и что обе стороны должны сесть за стол переговоров для прекращения войны.

Напомним, Германия намерена продолжать военную поддержку Украины и без США.

Тэги: Европа, Дональд Трамп, война в Украине

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