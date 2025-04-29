Американцы узнали кое-что очень неожиданное

Эксперты из университета Висконсин-Мэдисон в США узнали нечто очень необычное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ассоциации между цветами и понятиями (например, красный – горячий, синий – холодный) заложены в самой структуре языка, а не только в визуальном опыте.

Во время опыта ученые оценили языковые модели и выяснили, что статистические закономерности в текстах точно предсказывают цветовые ассоциации, которые делают и зрячие, и слепые от рождения люди.

Специалисты использовали математические представления языковых закономерностей и поиск ключевых предложений, формирующих цветовые связи.

Было определено, что художественная литература оказалась лучшим «учителем» таких ассоциаций, превзойдя крупные языковые модели.

Добавляется, что подобные связи формируются через опосредованные совпадения.

Сказано: «Удивительно, но слепые люди демонстрируют те же цветовые ассоциации, что и зрячие. Это доказывает, что язык сам по себе может передавать сложные сенсорные связи».

Уверяется, что данное открытие меняет понимание того, как люди учатся абстрактным концепциям, а также объясняет, почему культурные цветовые ассоциации часто совпадают у людей с совершенно разным жизненным опытом.

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