Британский диетолог рассказала, каким должен быть идеальный завтрак

Популярный диетолог из Великобритании Паула Мартин рассказала, каким должен быть идеальный для здоровья завтрак. В него следует включить фрукты, цельнозерновую пищу и молочные продукты.

Говорится о том, что завтракать сразу после пробуждения необязательно, а первый прием пищи можно отложить на некоторое время или начать его после утренней тренировки.

Впрочем, по ее словам, и слишком затягивать или же вообще пропускать завтрак нельзя, ведь подобная привычка повышает тягу к сладкой и углеводной пище в течение дня и провоцирует переедание.

Сказано, что на завтрак важно потреблять фрукты: достаточно будет одного небольшого плода или кусочка крупного.

Специалист поведала: «Они содержат клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и регулировать усвоение сахара. Также это отличный источник витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Фрукты помогают сбалансировать обмен веществ и улучшить работу кишечника».

Подчеркивается, что не следует забывать о цельнозерновых продуктах, таких как хлеб, грубые хлопья для завтрака и овсянка. В связи с тем, что они имеют низкий гликемический индекс, такие продукты помогают контролировать аппетит и поддерживать глюкозу в крови на стабильном уровне.

Ко всему этому необходимо добавить йогурт без добавления сахара, сыр или кефир. Молочная пища помогает поддерживать мышечную массу благодаря белку в составе, усиливает чувство сытости и поддерживает гормональный баланс.

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