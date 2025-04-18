Китай ответил Зеленскому по поводу поставок оружия РФ

Китай не предоставляет летальное оружие ни одной из сторон в войне в Украине. Соответствующее заявление сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу «является последовательной и четкой».

«Мы всегда активно прилагали усилия для прекращения боевых действий и мирных переговоров», — отметил Линь.

Он заверил, что Китай «никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует предметы двойного назначения».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина получила разведывательные данные о поставках Китаем пороха и артиллерии России, а также о производстве некоторого оружия представителями КНР непосредственно на территории РФ.