Эндокринолог объяснила, почему полезно пить воду натощак

Российский эндокринолог Наталья Новикова объяснила, почему следует пить воду натощак. Рассказала о пользе.

Медик говорит: «Крайне важно принимать воду натощак, это должен знать каждый. Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении».

Добавляется: «С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен».

Также подчеркивается, что другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма, что и вода, не способны.

Ранее терапевт объяснила, чем опасно чрезмерное потребление воды.